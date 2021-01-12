Terörle Mücadele şube ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde eşzamanlı olarak FETÖ’nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Türkiye genelinde gece saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 118 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde dev operasyon
12.01.2021 - 03:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,fetö operasyon,
759284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759284.aspx
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