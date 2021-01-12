İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.”
Ayrıca İBB, vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak. İHA
İBB’den HES kodu uyarısı
12.01.2021 - 03:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgınına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.”
Etiketler : ibb,hes kodu,hes kodu istanbul kart,
759291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759291.aspx
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