Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da geçen ay “rüşvet” suçundan tutuklanan CHP'li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dosyasındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aydar’ın, ilçede imara aykırı bir şekilde iş yerini büyüten bir kömür işletme sahibine CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in devreye girmesiyle ceza yazılmadığı belirtildi.

Ceyhan'da iş adamlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulunduğu ileri sürülen eski Belediye Başkanı Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir ile birlikte toplam 23 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet ve irtikâp" suçlarından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydar, Demir, belediye personeli Şevket Açan, müteahhit Murat İnanır ve Ticaret Odası Başkanı Şeref Can tutuklanırken diğer zanlılar serbest bırakıldı.

NE CEZA YAZILDI NE DE EKSİK EVRAKLAR GELDİ

Rüşvet iddialarıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İmar Müdürü Demir’in ifadesinde “Kömür satışı yapan iş yeri imara aykırı davranmıştı. 600-700 bin lira arasında ceza yazacaktık. Milletvekili Suzan Şahin ile Kadir Aydar görüştü. Milletvekili Şahin, 'Bu bizim partiden. Bunları görmeyin' dedi. Kadir Aydar bana, 'Eksik evrakları tamamlayıp, getirecekler ceza yazmayın' diyerek talimat verdi, ancak hiçbir zaman evrak gelmedi” dediği öğrenildi.

Demir’in ifadesinde yer alan suçlamalara yönelik eski başkan Kadir Aydar, “Evet, vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey demedi. Aramızda Gül Derya Demir’in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz” diyerek kendisini savunduğu ileri sürüldü. Adana İHA