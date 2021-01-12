Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
12.01.2021 - 10:04 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
759340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759340.aspx
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