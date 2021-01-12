Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınına ilişkin, "İnsan deneyi aşamasındaki yerli aşılarımızı gerekli onayların ardından milletimiz ile tüm insanlığın hizmetine sunacağız." dedi. "Türkiye-AB gündemi suistimal edildi" Erdoğan, şunları kaydetti: "Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz. Birlik dayanışması bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi. Bu yaklaşım, bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken bir yandan Birliğin bölgesel ve küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor."

"Kıbrıs'ta gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor"

Son dönemde AB'nin Kıbrıs Türk tarafı ile hiçbir teması olmadığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB, Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır. Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor."

"İslam karşıtlığı kara deliğe dönüşüyor"

Avrupa genelindeki İslamofobik yaklaşımlara değinen Erdoğan, "İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor." dedi.

"AB ile ilişkileri yeniden rayına oturtmak için hazırız"

Erdoğan, Türkiye-AB ilişikilerine dair, "Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.