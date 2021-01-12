Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugün başlatılan ve Trabzon’un Maçka ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’e ithafen başlatılan ‘Eren Operasyonları’na aynı sıcak temasta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesinden de destek geldi.



Şehidin kardeşi Arif Gedik, “Devletimizin başlattığı operasyonu destekliyorum Allah güç kuvvet versin ben raporlu olduğum için askerlik yapamadım ama çağırıldığım takdirde askere gitmeye sonuna kadar hazırım” dedi.



Şehit annesi Hatice Gedik ise, “Bakanımıza güveniyorum inşallah teröristlerin hepsi temizlenir. Devletimize, milletimize güveniyoruz. Devletimiz, milletimiz böyle çalıştıktan sonra terör inşallah bitecek” diye konuştu.



Şehit annesi Hatice Gedik, oğlu Ferhat Gedik’in 41. yaş gününde 41 kurşun yiyerek Eren Bülbül’ü korumak isterken şehit olduğunun unutulmamasını istedi.