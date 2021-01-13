Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen resmî yazı kapsamında aşı odaları hazırlanmaya başlandı. Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ndeki aşı odalarında tüm hazırlıklar yapıldı. 50 aşı polikliniği bulunan hastaneye aşı için gelen kişiler, baştan itibaren güvenlik görevlileri ve hemşireler tarafından diğer hastalarla temas etmeden aşı odalarına yönlendirilecekler. Hastalar gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler. Aile sağlığı merkezlerinden ve hastanelerden bu randevuyu alabilecekler. Randevusunu oluşturduktan sonra hastaneye gelenler, aşı odalarına teker teker alınarak muayene edildikten sonra aşılanacak. Aşılananlar bir süre bekleme salonlarında bekleyecek. Olası bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla aşı odalarının yanında müdahale odaları da hazır olacak. Müdahale odalarında, acil durumda müdahale edilmesi için her türlü teçhizat ve ilaç bulundurulacak.

Randevu sisteminden bahseden Doç. Dr. Mücahit Kapçı, “Öncelikli durum bilgisinin belirlenmesi gerekiyor. Kişiler SMS yoluyla veya e-Nabız üzerinden öncelikli olup olmadıklarını belirleyecekler. Aşı için uygun olan kişiler randevu al butonuna yönlendiriliyor. Kişiler aile hekiminden veya istedikleri bir sağlık kuruluşundan randevu alabilecekler. Randevuyla gelen hastalar hasta kayıtları yapıldıktan sonra uygun aşı odalarına yönlendirilip aşıları yapılacak. Randevu alamadan hastaneye gelmiş kişiler öncelikli durum bilgisi ortaya konduktan sonra uygun aşı odalarında bu kişilerin aşılanması da sağlanacak” şeklinde konuştu. Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog İHA