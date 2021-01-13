Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Hayalet Şehir” olarak da bilinen Maraş, yasağın kalkmasından itibaren 96 günlük süreçte Kıbrıslı Türkler başta olmak üzere birçok yabancı uyruklu ziyaretçinin uğrak noktası hâline geldi. Günden güne gelenlerin sayısının arttığı bölgenin, 8 Ekim’den bu yana 103 bin 118 kişi tarafından ziyaret edildiği belirtildi. Aynı zamanda ziyarete açılan alanlarda yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, sokak aydınlatmaları ve bisiklet yolları sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesinin yanı sıra, sekiz ayrı noktada kurulan büfeler ile ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkânı sağlanıyor. Maraş’ın ziyarete açılmasına yönelik eleştiriler hâlen devam etse de çoğu Rum ve İngiliz turistin memnuniyeti gözlerden kaçmıyor.