MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, sistemin tamamlayıcı unsurlarının gerçekleştirilmesi için atılması gerekli ek adımlarında da bulunduğunu ifade etti.
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Bahçeli’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması
13.01.2021 - 19:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Uygulama Süreci” başlığıyla bir açıklama yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, sistemin tamamlayıcı unsurlarının gerçekleştirilmesi için atılması gerekli ek adımlarında da bulunduğunu ifade etti.
Etiketler : devlet bahçeli,haberler,
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