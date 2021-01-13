Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP ile İyi Parti arasında Türkiye'yi kimin yöneteceğine dair ilk kavganın fitili ateşlendi.

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP ile sadece Türkiye'nin önünü açmak için ittifak yaptıklarını, Türkiye'yi CHP ile yönetmek istemediklerini söyledi.

"'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇALIM' İDDİAMIZ VAR"

İsmail Tatlıoğlu, "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Bizim birlikte Türkiye'nin önünü açalım iddiamız var. Bir seçime girdik, her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biz kazansaydık Türkiye'yi Meral Akşener yönetecekti, CHP kazansaydı Muharrem İnce yönetecekti." ifadelerine yer verdi.