Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; 2005 yılı Polis Memurluğu (PMYO) Sınavında, FETÖ PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis memuru olan 2’si aktif görevde, 5’i ihraç polis memuru ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 2 sivil şahıs (aktif öğretmen) olmak üzere toplam 9 FETÖ/PDY üyesi hakkında 15.01.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

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