İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden kar fotoğrafı paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, “Hayırlı sabahlar. Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kar paylaşımı
15.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fotoğrafı paylaşarak, “Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
Etiketler : vali yerlikaya,istanbul,kar,
760102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760102.aspx
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