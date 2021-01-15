Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup göndererek, Covid-19 aşısı olanların Avrupa’da serbestçe seyahat edebilmeleri için “standart” bir pasaport çıkarılmasını istedi. Avrupa Birliği’nde Estonya, Macaristan, İspanya, Danimarka ve Belçika da teklife destek veriyor. AB üyesi olmayan İzlanda da Covid pasaportundan yana iken AB’den ayrılan İngiltere de durumu değerlendiriyor. AB liderlerinin haftaya konuyu görüşmeleri bekleniyor.