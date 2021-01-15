Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup göndererek, Covid-19 aşısı olanların Avrupa’da serbestçe seyahat edebilmeleri için “standart” bir pasaport çıkarılmasını istedi. Avrupa Birliği’nde Estonya, Macaristan, İspanya, Danimarka ve Belçika da teklife destek veriyor. AB üyesi olmayan İzlanda da Covid pasaportundan yana iken AB’den ayrılan İngiltere de durumu değerlendiriyor. AB liderlerinin haftaya konuyu görüşmeleri bekleniyor.
Covid pasaportu gerçek oluyor: Görüşmeler haftaya
15.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mahremiyet, veri paylaşımı ve ayrımcılığa dair endişelere rağmen Covid pasaportu fikri gerçek olacak gibi görünüyor.
Etiketler : covid,pasaport,ab,
760159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760159.aspx
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