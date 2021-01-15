Bakan Soylu: PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız
Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır
15.01.2021 - 16:06 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Soylu: PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,
760213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760213.aspx
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