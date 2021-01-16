Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor.

İstanbul'da çok beklenen kar yağışı başladı! İstanbul'da çok beklenen kar yağışı başladı!