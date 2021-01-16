Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor.
İstanbul’da kar yağışı başladı
16.01.2021 - 16:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kar,İstanbul,
760417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760417.aspx
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