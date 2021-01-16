Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram, BİP ve Instagram'dan kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşarak, "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.