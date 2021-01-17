Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk canlı yayınında yüz yüze eğitim ile ilgili sorulara cevap verdi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğtime ilişkin yaptığı açıklamada "15 Şubat'ta okulları kademeli olarak açmayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.



Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili çeşitli senaryolar bulunduğunu belirten Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını söyledi..

OKULLAR KADEMELİ OLARAK MI AÇILACAK?

Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Elbette sağlık çalışanların birinci aşamasında olması en uygunu. Onların aşılanmasının tamamlanması ile, ikinci aşamada olan eğitmenlerimizin de aşılanmasına başlanacaktır. Bütünsel olarak toplumda yaygın aşılanmanın olması bağışıklık açısından kritik. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasının kritik bulmamızın sebebi çocukların taşıyıcı olma riskini dikkate almamız. Öğretmenlerin aşılanması, virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Sınavların nasıl olacağı konusunda da konuşan Bakan Selçuk açıklamasında "Geçtiğimiz günlerde küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dediler ki; "Bizim çocuklarımız sınava girip notlarını aldılar, diğer çocuklar projelerden, ödevlerden not aldılar. Bizim çocuklarımız da performans ödevinden not alsın" İsteğe bağlı seçenekli bir durum oldu." ifadeleyerine yer verdi.

MERKEZİ SINAVLAR

Bütün müfredattan sorumlu olacaklar. Bir değişiklik yok. Aynı şey merkezi sınavlarda da karşımıza çıkıyor. Bu dinamik bir şey. Yıl sonuna kadar şöyle olacak desem, süreç değiştiğinde biz de kararımızı gözden geçiriyoruz. Ama bu sene geçen sene gibi değil. Geçen sene Mart ayında salgın başladığında okulları kapattık. Ve biz hiç hazır değildik. Ne TV kanalları ne de internet altyapımız vardı. Hiçbir şekilde hazır değildik. Bakanlığın hazır olmadığı dönemde öğrencilerden böyle bir şey beklemek mümkün değildi. Şimdi bakıyorum ben ve hep şunu istiyoruz. Türkiye'nin MEB'ini diğer ülkelerin bakanlıklarıyla karşılaştırın. Uluslararası kriterlerle karşılaştırın. Kesinlikle iyi durumdayız. İlk 5'e rahatlıkla gireriz. Geçen Hafta BBC bir açıklama yaptı. İngiltere'de ilkokullara haftada 3 saatlik yayın başlayacak diye. Biz bunu 10 aydır yapıyoruz. EBA'mız 15 milyonun üzerinde tıklanması mevcut. Bu dünyada birinci.