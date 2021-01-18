Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başlıyor
18.01.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye,Yunanistan,askeri heyetler arası görüşme,
760824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760824.aspx
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