Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük üçüncü ili olan İzmir’de bir dönem milletvekili olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hükümet döneminde gerçekleştirdiği su yatırımlarına dikkat çekti. İnsanlarının refah seviyelerinin yükselmesi ve şehrin daha fazla kalkınması için su alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirdiklerini bildiren Prof. Dr. Eroğlu “Sayın Cumhurbaşkanımızın “Veysel Hoca, İzmir için ne gerekiyorsa yapın.” talimatıyla İzmir’in projeleriyle bizzat ilgilendim. İzmirli kardeşlerimizin içmesuyu ihtiyacını karşılamak, şehrin su kaynaklarını değerlendirmek ve münbit topraklarını sulamak için son 18 yılda su ile alakalı takriben 6,2 milyar TL’lik muazzam bir yatırım yaptık. 29 baraj ve 8 gölet inşa ederek halkın hizmetine sunduk. Takriben 547.260 dekar araziyi sulamaya açarak yıllık 508 milyon TL zirai gelir artışı sağladık” açıklamasında bulundu.



‘EGEGEP İLE BÖLGE KALKINMASI HIZLANDI’

Bakanlığı döneminde hazırladığı toplam 28 milyar TL’lik 2.065 projeden oluşan Ege Gelişim Projesi (EGEGEP) projesinin bölgedeki İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya illerinin kalkınması bakımından önemini vurgulayan Eroğlu “Hükümetimize kadar Küçükmenderes Havzasında hiçbir yatırım yoktu. Özellikle Ödemiş Ovası, yeraltı su seviyesinin azalması sebebiyle kaybedilmeyle karşı karşıyaydı. Hükümet olarak bu havzaya Ödemiş Beydağ Barajını inşa ederek 120.500 dekara araziyi sulamaya açtık. Küçükmenderes Havzasına Cumhuriyet tarihimizin ilk su yatırımlarını hükümetimiz gerçekleştirdi. İzmir’e kazandırdığımız diğer önemli barajlardan ikisi de Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlarıdır” diye konuştu. Toplam 29 barajı hizmete aldıklarına değinen Eroğlu bunların yanı sıra 98 dere ıslahı gerçekleştirdiklerini bildirdi.



İZMİR’İN İÇME SUYU GÖRDES BARAJINDAN

İzmir şehir merkezinin nüfusunun takriben 3 milyon olduğuna dikkat çeken Eroğlu “İzmir’in içmesuyu sıkıntısının özellikle had safhaya ulaştığı 2007-2008 yılları döneminde o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İzmir için devasa su yatırımlarına başladık. İzmir’in içmesuyu meselesini kökünden çözecek olan proje Gördes Barajının inşa edilmesiydi. O dönem Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile Gördes Barajının ödeneklerini arttırdık ve inşaat çalışmalarını hızlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 17 Ocak 2009 tarihinde Başbakanlığı döneminde katıldığı açılış merasimi ile Gördes Barajı hizmete alındı. Aynı merasimde ülke genelinde inşa ettiğimiz 20 Dev Tesisin açılışı da gerçekleştirildi. Gördes Barajı ile İzmir’e yılda 59 milyon m3 içmesuyu sağlanarak şehrin içmesuyu meselesinin kökünden çözüldü” açıklamasında bulundu.



‘İZMİR İÇİN İÇME SUYU SIKINTISI YOK’

Şehir merkezinin içmesuyu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ilçelerin su ihtiyacı içinde büyük projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Eroğlu “Ödemiş ilçesinin içmesuyu ihtiyacı inşa ettiğimiz Rahmanlar Barajından karşılanacaktır. Çeşme ilçesinin içmesuyu ihtiyacı ise Karaburun Salman Barajından ve Karaburun Karareis Barajından alınacak suyun, 17 km ve 15,6 km uzunluğunda inşa edilecek iki ayrı isale hattı ve günlük arıtma kapasitesi 23,76 m3 olan içmesuyu arıtma tesisi ile karşılanacak. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı ise Yiğitler Barajından karşılanacak. İzmir için içmesuyu bakımından bir sıkıntı görülmüyor. Ancak Büyükşehir Belediyesinin kayıp kaçakların azaltılması, eksik şebekelerin yenilenmesi ve iyi bir su yönetimi yapması büyük ehemmiyet arz etmektedir” ifadelerini kullandı.



Eroğlu, İzmir'e yaptıkları barajları şöyle sıraladı:



1. Aliağa Çıtak Barajı

2. Bayındır Burgaz (Zeytinova) Barajı

3. 3.Bergama Çaltıkoru Barajı

4. Bergama Çamavlu Barajı

5. Bergama Çamtepe Barajı

6. Bergama Yortanlı Barajı

7. Bergama Karalar Barajı

8. Bornova Karaçam Barajı

9. Dikili Çandarlı Barajı

10. Karaburun Bozköy Barajı

11. Karaburun Karareis Barajı

12. Karaburun Mordoğan Barajı

13. Karaburun Salman Barajı

14. Kemalpaşa Bağyurdu Barajı

15. Kemalpaşa Akalan Barajı

16. Kiraz Çatak Barajı

17. Kiraz Haliller Barajı

18. Menderes Ataköy Barajı

19. Menderes Gümüldür Barajı

20. Menderes Özdere Barajı

21. Menemen Emiralem Barajı

22. Menemen Süleymanlı Barajı

23. Ödemiş Aktaş Barajı

24. Ödemiş Bademli Barajı

25. Ödemiş Beydağ Barajı

26. Seferihisar Kavakdere Barajı

27. Tire Eskioba Barajı

28. Tire Yenişehir Barajı

29. Torbalı Karakızlar Barajı