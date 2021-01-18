Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımız için; kapınızdan bir kap su ve mamayı eksik etmeyin. İmkanınız varsa onlar için bir barınak yapın ya da onları sahiplenin. Dünya ortak evimiz, can dostlarımız emanetimiz" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan "Can dostlarımız" paylaşımı
18.01.2021 - 16:26 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımız için; kapınızdan bir kap su ve mamayı eksik etmeyin" dedi.
Etiketler : murat kurum,haberler,
760855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760855.aspx
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