Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İlçe kongrelerini tamamlayan ve il kongrelerine devam eden AK Parti, bu süreçte önemli bir çalışma daha yapacak. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’den önce Türkiye’nin durumu hatırlatılarak, bugün gelinen nokta kıyaslanacak. Başta sosyal medya olmak üzere her platformda, sağlıktan ulaşıma, tarımdan savunma sanayine kadar, 2002 sonrasında her alanda yapılan değişim anlatılacak. AK Parti kurmayları, hazırlanan video ve görselleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. İl teşkilatları da süreçte rol oynayacak.

ULAŞIMDA HAYATA GEÇENLER

Görsellerde, ulaşımda atılan adımlarda bölünmüş yol uzunluğunun 2002 yılında 6 bin 101 kilometre iken bugün 27 bin 700 kilometreye ulaştığı belirtiliyor. 2002’de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu hattının ise bugün 12 bin 803 kilometreye çıkarıldığı aktarılıyor. Bunların yanı sıra, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere hava yolu yatırımları ve yolcu sayısındaki artış da gözler önüne seriliyor. AK Parti iktidarları döneminde 2002 yılından bugüne kadar sağlıkta başlatılan dönüşüm programlarının yer aldığı görsellerde, bu değişimin sonunda şehir hastaneleri sayesinde vatandaşların modern sağlık hizmetlerine nasıl ulaştığı da adım adım anlatılıyor.

SAVUNMADAKİ ADIMLAR

Yine, 2002’de yalnızca 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının bugün 3 milyar dolara yükseldiği belirtilen görsellerde Türkiye’nin kendi gemisi, helikopteri, eğitim uçağı, İHA ve SİHA’ları ile silah ve mühimmatlarını da üreterek dışa bağımlılıktan kurtulduğu ifade ediliyor.