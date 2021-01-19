Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.
Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı
19.01.2021 - 11:32 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : aşılama,
761026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761026.aspx
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