Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne Türkiye'nin desteğiyle terörden temizlenen bölgelerdeki gelişmeler anlatıldı.
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı
20.01.2021 - 11:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Zeytin Dalı Harekatı,
761299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761299.aspx
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