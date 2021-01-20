Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince gözaltına alınan Uygun 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Uygun’un sosyal medya hesabından paylaşım yapan ağabeyi programında Çakır’ın ölümünü araştıran Müge Anlı’yı ölümle tehdit etti.



“HEPSİ BEDELİNİ HAYATLARIYLA ÖDEYECEK”

Uygun'un ağabeyi Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerine yer verdi.

Arka arkaya paylaşımlarını sürdüren Uygun'un ağabeyi, 'Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek' sözleriyle tehditler savurdu.