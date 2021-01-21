Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Karlı dağlarda meydan okuyan yiğitlerimiz, karda da tipide de Al Bayrağımızın izinde, asil milletimizin emrinde" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde, zorlu kış şartlarında karlı dağları aşan Mehmetçikler yer aldı.
MSB'den Mehmetçikler için paylaşım
21.01.2021 - 12:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış şartlarında karlı dağlarda görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Mehmetçik paylaşımı,
761550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761550.aspx
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