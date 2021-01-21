Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Karlı dağlarda meydan okuyan yiğitlerimiz, karda da tipide de Al Bayrağımızın izinde, asil milletimizin emrinde" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde, zorlu kış şartlarında karlı dağları aşan Mehmetçikler yer aldı.