Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu'nun genelinde don ve buzlanma devam ederken, yarından itibaren batıda sıcaklıklar 4-5 derece artacak.

Yeni haftayla birlikte Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların yurdun batısına yağış getirmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Uzmanlar kar yağışına ilişkin bilginin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumu (22 - 28 Ocak 2021) verilerine göre;

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara'da, Çanakkale tarafları daha bulutlu, sonraki günlerde hafif yağmur da olacak. Sıcaklık biraz arttı. Edirne 10, Sakarya 8 derece. Pazardan sonra daha kuvvetli yağışlar var.

İstanbul biraz bulutlu, 11 derece. Ankara puslu, sıcaklık arıyor, gece -7, öğle 4 derece.

İç anadolu'da don devam ediyor. Gece Kayseri ve Sivas -13 derece. Öğle ise sıcaklık sıfırın üzerine çıkmaya başlıyor.

EGE'DE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Ege'de lodosla sıcaklık artmaya başladI. Sahiller biraz bulutlu, Muğla sahillerine hafif yağmur da yağacak. Bodrum 12, Afyon 4, Muğla 9 derece.

İzmir biraz bulutlu 12 derece, perşembe hafif yağmur var.

Akdeniz hala soğuk. Adana 12, Hatay 10, Isparta 8 derece. Hafta sonu ise hava daha ılık olacak. Güneydoğu'da don ve buzlanma başladı. Diyarbakır 3, Gaziantep 4 derece.

Karadeniz'de kuvvetli ayaz sürüyor, hava bulutlu. Bolu 2, Samsun 8, Trabzon 6 derece. Rize-Artvin tarafında hafif kar var. Doğu Anadolu'da kar yağışının eksilmesiyle şiddetli don başladı. Gece Kars -20, Erzurum -15 derece. Öğle ise Van -4, Malatya 2 derece.