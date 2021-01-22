Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi kapsamında inşa edilen Silvan Barajı'nın gövde dolgusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de tören alanından katılımıyla yarın tamamlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, törende Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak Başlar ve Ergani barajları ile Ergani ilçesinin 2045 yılına kadar su sorunuyla karşılaşmasını önleyecek Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi de hizmete alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama sahasına sahip olan Silvan Barajı'nda gövde dolgusunun tamamlandığını belirterek şunları ifade etti:

"Silvan Barajı, ülkemizin en büyük 2'nci sulama projesi olan Silvan Projesi'nin ana depolama tesisi konumundadır. Ayrıca sınıfında 175,5 metre yüksekliğiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gövde dolgusu tamamlanarak önemli bir aşama geride bırakıldı. 8 milyon 680 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip olan Silvan Barajı'nda 7,3 milyar metreküp su depolanabilecek."

6,4 milyar liraya mal olacak barajın tüm üniteleriyle tamamlandığında, sulama ve enerji üretimini kapsayan 4 ayrı aşamada işletileceğini bildiren Pakdemirli, "Her aşamada, Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken, Silvan HES'te üretilen elektrik enerjisi azalacak. 4'üncü ve nihai aşamayla birlikte enerji üretimi 681 milyon kilovatsaatten 88,41 milyon kilovatsaate inerken, sulamaya verilen su miktarı 1 milyar 791 milyon metreküpe yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, baraj ile halihazırda kuru tarım yapılan 2 milyon 350 bin dekar arazide modern sistemlerle sulama yapılabileceğine işaret ederek, "Silvan Barajı ve HES, tarımsal sulama ve enerji üretiminden milli ekonomiye yıllık 1,91 milyar lira katkı sunarken, 305 bin kişiye de istihdam imkanı sağlayacak." bilgisini verdi.

"Ergani'ye içme suyu temin edilecek"

Hizmete alınacak Başlar Barajı'nın da temelden 30 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan baraj ile halen kuru tarım yapılan 38 bin 200 dekar alan modern sistemlerle sulanarak 29,28 milyon lira net gelir artışı ile 5 bin kişilik istihdam imkanı sağlanacak. Sulamadan Bismil ilçesine bağlı Safyan, Akçay, Doluçanak, Bahçe, Seki, Belli, Çakıllı ve Çöltepe köyleri ile Silvan ilçesine bağlı Kasımlı köyü faydalanacak. Ergani Barajı ile de Ergani ilçesinde yer alan 18 bin 660 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanacak. Barajdan yapılacak sulamayla 2 bin 450 kişiye iş imkanı ve yıllık 13 milyon lira ekonomik katkı sağlanacak."

Pakdemirli, hizmete alınacak diğer bir tesis olan Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi ile de içme suyu ihtiyacı yıllık 9,9 milyon metreküp olan Ergani ilçesine yıllık 15,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edileceğini belirtti. Pakdemirli, "Tesis, günlük 42 bin 500 metreküplük arıtma kapasitesiyle ilçenin 2045 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamasına mani olacak. Tesis, Ergani ilçesi ve Çavlı, Şölen, Koruköy, Gürünlü, Özbilek, Bademli, Bahçeköy, Deringöze, Gözekaya köylerine hizmet verecek. Yapılan tesisler, söz konusu yerleşimlerin 2045 yılı nüfusu olması beklenen 130 bin kişiye hizmet verebilecek." ifadelerini kullandı.