Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yıla kadar hapsi istendi
22.01.2021 - 14:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cana Kaftancıoğlu,
761848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761848.aspx
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