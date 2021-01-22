İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.
Kavala kararı 'istinaf'tan döndü
22.01.2021 - 16:10 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Osman Kavala,Gezi Parkı,
761878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761878.aspx
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