TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
4 terörist etkisiz hale getirildi
22.01.2021 - 16:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : TSK,MİT,terörist,
761879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761879.aspx
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