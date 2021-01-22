Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz." dedi.

Türkiye-AB ilişkileri konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz." diye konuştu.