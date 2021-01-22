Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatiline özel sizleri her hafta bir kitapla buluşturacağız. Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5.000 arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Bakanlığımızın yayınlarından oluşan tam 5 bin kitap hediyesi için #TatildeOkuyoruz etiketine yazacaklarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.