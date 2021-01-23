Tedbir amaçlı antikor ve antijen testi yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi havalimanında bu hizmetlerden yararlanabilecekler. Havalimanında antikor testi yaptıran yolcular, daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecekler. Bir diğer hizmet olan antijen testi ile de yolcunun hasta olup olmadığı belirlenecek. Yolcular bu testlerin sonuçlarını İstanbul Havalimanı’na kurulan test merkezlerinden maksimum 4 saat içerisinde alabilecekler.
İstanbul Havalimanı'nda antikor testi uygulaması başladı
23.01.2021 - 07:08 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Salgın sebebiyle İstanbul Havalimanı’nda kurulan ve 24 saat yolculara hizmet veren test merkezinde PCR testinin yanında antikor ve antijen testleri de yapılmaya başlandı.
Etiketler : antikor testi,koronavirüs,
761999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761999.aspx
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