Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'te konuşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesini değerlendirirken "Bu ziyaretleri olumlu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bütün partileri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim. Bu ziyaretleri olumlu görüyorum. Buradan ne çıkar? Ne çıkacağını şimdiden söylemek mümkün değil. Seçim süresi başladığı zaman, seçim sathi mailine girildiğinde konuşulması gereken bir konudur diye düşünüyorum. İttifaklar bir koalisyon değil. Bundan dolayı erkenden bir konuyu gündeme getirip, uzun uzadıya, hele de spekülatif yorumlar yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Cem Küçük'ün "AK Parti ile bir araya gelir misiniz?" sorusuna Karamollaoğlu şu cevabı verdi:

"Şartlar o noktaya gelirse neden olmasın. Biz ne AK Parti ne Tayyip Erdoğan düşmanıyız. AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Sanki bizim tabanımız bir yere yönlendirilmeyi bekliyormuş vs. gibi intibaların doğru olmadığı kanaatindeyim. Siz tabanın elbette sesine kulak verirsiniz, ama esas olan bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için hangi adımların atılması gerekir, bu noktadaki politikalar. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik. Hemen arkasından adalet kamil manada sağlanmalıdır dedik. Cumhurbaşkanı kendi yönünden Türkiye'de adalet olduğunu söyleyebilir."