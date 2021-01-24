Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 2 kişi kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında Fatsa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Hamza Orhan'ın da yer aldığı ögrenildi.
Kaçırılan gemide Ordulu mürettebat bulunuyor
24.01.2021 - 00:48 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 00:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gine Körfezi açıklarında kaçırılan Türk gemisindeki mürettabatlardan birinin Ordulu olduğu öğrenildi.
Etiketler : Ordulu mürettebat,
762200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762200.aspx
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