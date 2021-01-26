Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın, 70 şehirdeki 80 adliyesinde 90 tane adli görüşme odası bulunuyor. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda kurulan iki adet ‘Adli Görüşme Odası’nda 2017'den bu yana toplam 504 görüşme gerçekleştirilirken bunlardan 307’si geçen yıl yapıldı.

"UZMANLARIMIZ ÇOK BAŞARILI"

Cumhuriyet Savcısı Ümit Babayiğit “Adli görüşme odalarında en önemli uygulama alanımız cinsel suç mağduru olmuş kadınlar veya çocukların, suçun failiyle karşı karşıya gelmemesini sağlamak. Birincil amaç bu. Çocukların ceza sisteminden korkması sebebiyle ifade güçlüğü çekmesi de kullanım alanlarından biri" dedi. İstanbul Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdiresi Gaye Özmen “Mağdura, elimizden geldiğince, yıpranmaması için bir daha buraya gelmesini engellemek adına, konuşmasının ve konuşmamasının nasıl etki edeceğini anlatıyoruz. Bugüne kadar da konuşmak istemeyen mağdur olmadı. Arkadaşlarımız hepsini açabildi, yardımcı olabildi, o konuda uzmanlarımız çok başarılıdır” diye konuştu.