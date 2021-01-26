Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar" dedi.

"Hep aynı ilkellikler, hep aynı bildik tahrik, bayatlamış suçlamalar tekraren tedavüle sokulmuştur. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek, sokak diline saplanıp kaldığını iddia ve hatta bu yolla ilzam etmek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. İnsan sevgimizin sadakasını versek yedi sülalelerine yetecek olan çevrelerin partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Üç beş kendini bilmezin, beş on densizin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahcubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın. Mağlubiyetimiz yok ki başımız öne eğilsin. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz. Şuurumuzda delik, surumuzda gedik açtırmayız. Açarız diyenler varsa alnını karışlar hesabını sorarız. Fanatizmin tutsağı, fenalığın uşağı olanların MHP ile aşık atamayacaklarını boy ölçüşemeyeceklerini tecrübe ile biliriz" ifadesini kullanan Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da cevap verdi.

MHP Lideri "Serok Ahmet'in MHP düşmanlığı rastlantı değildir. Her karışıklığın altında parmak izi bulunan Serok'un konuşmaya ne hakkı ne haddi vardır. Biz onun namertliğini iyi biliriz. Şayet koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak yüzü olmaz, hali kalmazdı" dedi.