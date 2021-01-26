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2021-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
26.01.2021 - 15:16 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Aygün, "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli,yerleştirme sonuçları,
762890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762890.aspx
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