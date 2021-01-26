Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz B. hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılık soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi.
Bunun adı YouTuber terörü, vicdanları sızlatan video kurgu çıktı Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde su ve mendil satan bir çocuğun açım diyen bir kişiye para verdiği videolar sosyal medya da paylaşılmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ve kaymakamlık olayın kurgu olduğunu ortaya çıkardı. Youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.