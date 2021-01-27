Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde su ve mendil satan bir çocuğun açım diyen bir kişiye para verdiği videolar sosyal medya da paylaşılmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ve kaymakamlık olayın kurgu olduğunu ortaya çıkardı. Youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.