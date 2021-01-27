Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Covid-19 ile mücadelesine Türkiye’nin desteği tüm hızıyla devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, Türkiye’den KKTC’ye Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 20 bin dozluk ikinci partisinin yarın ulaşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’den Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 20 bin dozluk ikinci partisinin yarın sabah ambulans uçak ile KKTC’ye gönderilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.