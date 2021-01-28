Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırıldı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan 15'i alıkonurken Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov silahla öldürüldü. Türkiye'nin girişimleri sonrası 3 Türk gemicinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Mürettebattan Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan’ın 29 Ocak günü Librevil-İstanbul seferine bilet aldıkları belirtildi. Şahısların 30 Ocak'ta İstanbul’da olması bekleniyor.
Korsanların kaçırdığı 3 Türk gemici Türkiye'ye dönüyor
28.01.2021 - 22:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gine açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 3 Türk personelinin 30 Ocak'ta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Etiketler : korsan,gine,gemici,
763502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763502.aspx
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