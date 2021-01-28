Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırıldı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan 15'i alıkonurken Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov silahla öldürüldü. Türkiye'nin girişimleri sonrası 3 Türk gemicinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Mürettebattan Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan’ın 29 Ocak günü Librevil-İstanbul seferine bilet aldıkları belirtildi. Şahısların 30 Ocak'ta İstanbul’da olması bekleniyor.