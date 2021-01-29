Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teyit edilmemiş bilgi ile hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kahramanlığa soyundu.

Valilik yerine İBB yazdı

Olay şöyle gelişti: ABD merkezli yayın organı Radio Free Asia'da bir süre önce bir haber çıktı. Haberde İstanbul Valiliği'nin yakınları Çin'daki kamplara kapatılan kişilerle Çin Konsolosluğu arasında aracılık yaptığı yazıyordu. Radyonun çevirmeni metni Uygurcadan İngilizceye çevirirken "İstanbul Valiliği" yerine yanlışlıkla "İstanbul Belediyesi" yazdı.

Dünya Uygur Kongresi (World Uyghur Congress) Twitter hesabından hatalı haberi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na iliştirerek paylaştı. İmamoğlu "Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bana duyulan güven için teşekkürler" diye yazdı.

CHP medyası köpürttü

CHP medyası mesaj haberleştirdi. Sözcü ve Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu yayın organları "İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu" diye yazdı.

Sözcü "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin yönetimi tarafından zorla tutulan kayıp yakınlarına ulaşmak isteyen Uygur Türkleri için aracı oldu. 17 gündür Çin Konsolosluğu önünde yakınlarından haber almak için eylem yapan Uygur Türkleri’nin kayıp yakınlarına ilişkin dilekçeleri, İmamoğlu’nun aracı olmasıyla konsolosluk yetkilileri tarafından kabul edildi" ifadelerini kullandı. Haberde "Uygur Türkleri'nin temsilcileri 16 Kasım günü İBB Başkanı ile buluşmuş ve sorunlarını anlatmıştı" diye de not düşüldü.

Belgeler nerede?

İBB'nin haber hesabı İBBHaber "Çin, İstanbul'daki konsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türklerinin vermek istediği kayıp yakınlarıyla ilgili belgeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devreye girmesiyle almayı kabul etti" diye yazdı.

Aracılık haberinde hata yapan muhabir, İBB ile temasa geçtiyse de derdini anlatamadı.

Uygur Türkleri: Gerçek değil

Kam mağdurlarının yakınları sosyal medya hesabından "Çin Konsolosluğu önündeki #AileNöbeti eylemimizle ilgili bazı medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili sadece İstanbul Valiliği aracı olmaya çalışmıştır. Bu konu ile ilgili son açıklamamızı bu hesaptaki 13 Ocak 2021 tarihli videodan izleyebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Ve dilekçeler kabul edilmedi

İstanbul Valiliği, devreye girdi. Çin Konsolosluğu bir hafta içinde toplanan 5199 dilekçeyi yine kabul etmedi. Kamp mağdurları "Çin konsulusluğu İstanbul Valiliği'ne verdiği sözü çiğneyerek, dilekçelerimizi yine kabul etmedi. Kısa sürede elimize ulaşan 5199 tane kamp mağduru dosyası ile Çin'in soykırımcı yüzünü ifşa etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.