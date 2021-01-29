Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan olduğu 2009'da Davos Zirvesi'ndeki tarihi One Minute çıkışının üzerinden 12 yıl geçti.

"ONE MINUTE"

Panelin moderatörlüğünü yapan Washington Post'un köşe yazarı David Ignatius ise Erdoğan'a söz vermek istemedi ve tarihe geçecek gelişmenin fitilini ateşledi.

Bunun üzerine Erdoğan asla unutulmayacak iki kelimeyi kullandı: One Minute!

Sonrasında yaşananlar ise bir ders niteliğindeydi.

"SESİN ÇOK YÜKSEK ÇIKIYOR"

"Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak; bunu da böyle bilesin.Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır.'Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız vardır.'Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız olmuştur ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm, merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım; ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim."

"SÖZÜMÜ KESMEYİN"

Bu sözlerin üzerine sözünü kesmeye çalışan Ignatius'a "Excuse me, Sözümü kesmeyin!..." diyerek devam etti:

"Bir. Tevrat altıncı maddesinde der ki 'Öldürmeyeceksin!' Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan, Gilard Azamonih, "İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey", bir yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü Avi Şalom, İngiliz gazetesi Guardian’da şunu söylüyor: 'Haydut devlet vasfını kazandığını' belirtiyor.Sana da çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Benim için de, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! Bunu da böyle bilesin! Siz konuşturmuyorsunuz! 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz! Olmaz!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi konuşmasının ardınan salonu terk etti ve Türkiye o tarihten sonra Davos'a katılmadı.