Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek üzere Türkiye, Rusya ve İran arasına yürütülen Astana görüşmeleri de yeniden başlayacak. Astana formatındaki 15'inci tur görüşmeleri 16-17 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenecek. Toplantıda Türkiye, İran, Rusya'dan heyetler bir araya gelecek. Garantör ülkeler, İdlib'deki ateşkes, Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, anayasa komitesi ile rejim ve muhalefet tarafından alıkonulanların serbest bırakılması konularını ele alacak.

LİDERLER ZİRVESİ TAHRAN'DA

Türkiye, Rusya ve İran'dan uzmanların kendi aralarında teknik görüşmeler yapacağı Astana görüşmelerinin ardından üç ülkenin dışişleri bakanlarının Mart ayında bir araya gelmesi bekleniyor. Daha sonra ise Suriye konusunda Türkiye, İran ve Rusya arasında liderler seviyesinde bir zirve yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yer alacağı zirvenin tarihi henüz netleşmezken, zirve Tahran'da gerçekleştirilecek.