MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
30.01.2021 - 10:56 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
763838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763838.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER