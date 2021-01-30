Başkan Şahin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Kanun yapma görevinin Yüce Meclisimizde, kanun teklifi verme yetkisinin de milletvekillerimizde olduğunu aziz milletimizin her ferdi bilir. TBMM tarafından seçilen Üst Kurul Üyeleri olarak bizler de elbette bunun bilincindeyiz. Milletvekillerimiz kanun teklifi hazırlarken vatandaşlarımızın, sektörün ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit edebilmek adına kurumlardan bilgi almaktadırlar. Bu bağlamda yapılan bir değerlendirmeyi başka yerlere çekmek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, art niyetliliktir. Bu hadsiz zehirli dili aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.”
RTÜK Başkanı Şahin’den, Özgür Özel’in açıklamalarına cevap
30.01.2021 - 17:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla cevap verdi.
Başkan Şahin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Kaynak: İHA
Etiketler : RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,
763916 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763916.aspx
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