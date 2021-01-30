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MSB: Teröristler Afrin'de 5 masum sivilin canına kıydı
30.01.2021 - 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin kent merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdikleri bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin canına kıydı, 22 sivili de yaraladı."
Etiketler : msb,tesörüst,sanayi sitesi,
763918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763918.aspx
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