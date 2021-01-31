HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç, savcılıkta ifade vermelerinin ardından "Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
HDP'li Esenyurt İlçe Başkanları için tutuklama talebi
31.01.2021 - 13:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile Dilan Kılıç, savcılıkça 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ercan Sağlam,Dilan Kılıç,
764113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764113.aspx
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