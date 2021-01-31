HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç, savcılıkta ifade vermelerinin ardından "Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.