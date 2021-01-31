Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 128 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 993’e yükseldi. Toplamda 29 milyon 631 bin 422 test yapıldı. Bugün yapılan 136 bin 418 testten, 6 bin 562 yeni vaka sayısı, 641 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 477 bin 463 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 6 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 362 bin 415’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 634 olduğu açıklandı.